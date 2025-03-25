Almanya'dan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Baerbock, "Türkiye'nin AB üyeliğini sürdürme taahhüdü, İmamoğlu ve diğerlerine yönelik baskılar ışığında giderek boşa çıkmaktadır" dedi.

Baerbock, açıklamasında, "Siyasi rakiplerin yeri hapishane ya da mahkeme değildir. Geleceğini hukukun üstünlüğünde gören bir ülkede hukukun üstünlüğü geçerli olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Baerbock, şunları söyledi: "Bu çalkantılı jeopolitik zamanlarda işbirliğimizin, Türklerin son 100 yılda inşa ettiği gibi güçlü bir sivil topluma sahip demokratik ve anayasal bir Türkiye'ye ihtiyacı vardır."

In geopolitisch stürmischen Zeiten braucht unsere Zusammenarbeit eine demokratische & rechtsstaatliche Türkei mit einer starken Zivilgesellschaft, wie die Türkinnen und Türken sie über die letzten 100 Jahre aufgebaut haben. 2/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) March 24, 2025

Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne (Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) götürülmüştü.