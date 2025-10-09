Almanya'dan Gazze'deki ateşkes sürecinde belirleyici rol üstlenmesi için BM'ye çağrı

Gazze'deki ateşkes sürecini görüşmek üzere Avrupa ülkeleri ve bölgesel aktörlerin katılımıyla düzenlenen bakanlar toplantısı için Paris'e gelen Wadephul, gazetecilere açıklamada bulundu.

Bakan Wadephul, şunları dile getirdi:

"Birleşmiş Milletler'in bu süreçte belirleyici bir rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. BM Güvenlik Konseyinin, tüm sonraki adımlar için hukuki kesinlik sağlayan ve siyasi çerçeve oluşturan karar çıkarması gerektiğine inanıyoruz.

BM, dünya barışı, güvenliği ve istikrarı için eşsiz bir kuruluştur ve bu kurum artık sorumluluklarını yerine getirebilir ve getirmelidir."