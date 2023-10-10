Almanya'dan Hamas saldırılarında vatandaşlarının öldürüldüğü şüphesine ilişkin soruşturma

Almanya Federal Savcılığı, Hamas'ın İsrail'de düzenlediği saldırılarda vatandaşlarının öldürüldüğü ve kaçırıldığı şüphesine ilişkin soruşturma açtığını duyurdu. Kimlikleri henüz bilinmeyen Hamas üyelerinin "terör örgütüne üyelik" şüphesinin araştırılacağı belirtildi.

Almanya'nın Karlsruhe kentindeki Federal Savcılığın, İsrail'deki Alman vatandaşlarının Hamas tarafından kaçırıldığı ve öldürüldüğü şüphesiyle soruşturma başlattığı belirtildi.

Bild gazetesinin, Federal Savcılık Sözcüsü'nün açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Savcılık, kimlikleri henüz bilinmeyen Hamas üyelerine yönelik, "terör örgütüne üyelik" şüphesiyle soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı saldırının ardından bölgede bulunan Alman vatandaşlarının kaçırılması ve öldürülmesine ilişkin şüphelerin araştırılacağı ifade edildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında 7 Ekim'de Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalar dördüncü gününe girdi.

İsrail ise bu operasyonun ardından “savaş durumu alarmı” verdi ve Filistin’e yönelik ‘Demirden Kılıçlar’ adlı bir harekat başlattı. Harekatla birlikte İsrail ordusu abluka altındaki Gazze’ye yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldiğini belirtti.

Açıklamada, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedilirken binlerce kişi yaşadığı yerden tahliye edildi.

Öte yandan operasyon “Son 50 yılın en büyük saldırısı” olarak değerlendirildi.

“Savaşta” olduklarını söyleyen ve güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Netanyahu, “Bu kara günün intikamını en acı şekilde çıkartacağız. Hamas'ı hiç vurmadığımız şekilde vuracağız” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin halkının işgal güçlerine karşı kendini koruma hakkının olduğunu vurguladı.