Almanya'dan İran'a müzakere masasına oturma çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran’a müzakere masasına oturması yönünde çağrıda bulundu.

Wadephul, başkent Berlin’de Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile iki gün önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştüklerini ve net bir öneride bulunduklarını belirten Wadephul, "Biz E3 (Almanya, Fransa, İngiltere) olarak çözüm için müzakerelere hazırız. Ancak İran şimdi acilen harekete geçmelidir" dedi.

Wadephul, Tahran yönetiminin güven arttırıcı tedbirler alması gerektiğini ifade ederek "Dürüst niyetle gelindiğinde müzakere masasına oturmak için hiçbir zaman geç değildir” diye konuştu.

İsrail'in, İran'ın nükleer silahlanmasından duyduğu endişenin haklı olduğunu, bu nedenle İsrail'in bu tehdide karşı harekete geçme kararını anlayışla karşıladığını söyleyen Wadephul, İran yönetiminin hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineledi.

Bu endişeyi bölge ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde de dile getirdiğini anımsatan Alman Bakan, "İran'dan İsrail şehirlerine balistik füze atılmasını şiddetle kınıyorum. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı. Tel Aviv'in ortasına füze düşmesine ilişkin görüntüler şoke edici. İran'daki hava saldırılarında da çok sayıda sivil hayatını kaybetti" dedi.

Wadephul, İran’da ve İsrail’de Alman vatandaşlarının bulunduğunu ve Dışişleri Bakanlığının vatandaşlarına bu ülkelerden çıkmaları için destek verdiğini aktararak bu nedenle bugün ve yarın toplam 360 vatandaşın evlerine gelmesi için başkent Amman’da özel uçak hazırlandığını kaydetti.

GAZZE'DEKİ DURUM

Gazze’deki duruma da işaret eden Wadephul, Hamas’ın elinde hala esirlerin bulunduğunu ve Gazze’deki insani durumun dayanılmaz olmaya devam ettiğini ifade etti.

Wadephul, Gazze’de insani yardımın halka ulaşması gerektiğini söyledi.

SURİYE-ALMANYA EKONOMİ KONSEYİ

Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile de görüştüğünü aktaran Wadephul, Almanya Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Almanya-Suriye Ekonomi Konseyinin oluşturulması için anlaştıklarını belirtti.

Wadephul, Suriye’nin ekonomisinin iyileştirilmesini önemli bulduğunu söyledi.

SAFEDİ: NÜKLEER SİLAHLARIN OLMADIĞI BİR ORTA DOĞU İSTİYORUZ

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de Alman mevkidaşıyla Orta Doğu’da gerilimin azaltılması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Önceliğin İsrail ile İran arasındaki gerilimi durdurmak olduğunu vurgulayan Safedi, “Savaş kimseye barış ve istikrar getirmeyecek, sadece tüm dünya için korkunç sonuçları olan bölgede daha fazla çatışmaya yol açacak. İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığını reddediyoruz. Bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve gerilimi çok ciddi bir şekilde artıracağını söyledik” dedi.

Safedi, İran’ın nükleer silaha sahip olmasını istemediklerini vurgulayarak “Nükleer silahların ve kitle imha silahlarının olmadığı bir Orta Doğu istiyoruz. Bu yüzden müzakereleri destekliyoruz. Bunlar (müzakereler) saldırı sırasında devam ediyordu” değerlendirmesini yaptı.

Nükleer tesislerin bombalanmasının tehlikeli olduğunu dile getiren Safedi, “Savaş durdurulmalı, müzakerelere geri dönmeliyiz. Bu krize diplomatik bir çözüm bulmalıyız” diye konuştu.

Safedi, Gazze’deki acının son bulması ve ateşkes sağlanması için çabaların devam etmesi gerektiğini ifade ederek Batı Şeria’da yaşananların da tehlikeli olduğunu kaydetti.​​​​​​​