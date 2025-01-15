Almanya'dan Rusya'ya mesaj: "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında görüşme olmaz"

Almanya'da Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında , "Rusya, Ukrayna barışı konusunda müzakereleri ABD ile yapmak istediklerini, başka Batılı devleti müzakere masasında görmek istemediklerini açıkladı. Almanya, sadece ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yer alacağı müzakerelere destek verecek mi? Bu konuda endişeleriniz var mı?" sorusunu yanıtladı.

Almanya'nın bu konudaki tutumunun net olduğunu belirten Hebestreit, "Bu, 'Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında görüşme olmaz' tutumudur. Bu da müzakerelerin gerçekleşmesi halinde Ukrayna'nın kesinlikle masada olacağı anlamına geliyor." dedi.

Ancak bu tür açıklamalar üzerine tek tek yorum yapma konusunda temkinli davrandığını dile getiren Hebestreit, "Hepimiz, neredeyse 3 yıldan bu yana uluslararası hukuku ihlal ederek komşu ülkeye karşı acımasız ve çok sayıda insanın hayatına mal olan bir saldırı savaşı yürüten Rusya ile olası görüşmelere güçlü bir pozisyondan girebilecek, güçlü bir Ukrayna'nın olması için çaba sarf ediyoruz. Tüm desteğimiz ve yardımımız buna yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Gelecek haftalarda ve aylardaki gelişmelerin nasıl olacağının beklenip görülmesi gerektiğini söyleyen Hebestreit, ancak bu konuda Ukrayna'nın önemli olduğunu ve Ukrayna olmadan karar verilemeyeceğini yineledi.

Sözcü Hebestreit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna için iyi bir çözüm olması ve Ukrayna'nın bu görüşmelere aktif olarak katılmasını önemli bulduğunu kaydetti.

Şimdi kimin nerelerde oturması gerektiği veya oturabileceğini tanımlamanın bir anlamı olmadığını belirten Hebestreit, "Görüşmelerin başlaması halinde de ki bu henüz belli değil, bunun uluslararası hukuk çerçevesinde mümkün olması, Ukrayna'nın çıkarlarının dikkate alınması ve Ukrayna'nın aktif bir rol oynaması önemli." diye konuştu.