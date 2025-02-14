Almanya'dan sınır dışı edilen Türklerin sayısı son iki yılda iki kat arttı

Almanya'dan Türkiye'ye sınır dışı edilenlerin sayısı son iki yılda iki kat arttı.

Hükümetin paylaştığı verilere göre geçen sene toplam bin 87 kişi Türkiye’ye sınır dışı edildi.

2022'de Türkiye'ye 515, 2023 yılında ise 875 kişi sınır dışı edilmişti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Gürcistan ve Kuzey Makedonya vatandaşlarının ardından Almanya'dan en çok sınır dışı edilen ülke vatandaşları durumunda.

Deutsche Welle (DW) Türkçe'nin haberine göre, Türkiye'yi dördüncü sırada Arnavutluk ve beşinci sırada Sırbistan izliyor. Sol Parti milletvekili Clara Bünger, özellikle Türkiye'ye sınır dışı edilenlerin sayısındaki artışın endişe verici olduğunu belirterek "Nihayetinde Türkiye, muhaliflerin kitlesel bir şekilde hapiste tutulduğu bir ülke" dedi.