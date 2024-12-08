Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Almanya'dan Suriye açıklaması: "Şu an önemli olan düzenin bir an önce tesis edilmesi"

Almanya Başbakanı Scholz, Beşar Esad'ın devrilmesi ve cihatçıların yönetimi ele geçirmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye halkı çok büyük acılar çekti. Bu nedenle Esad'in Suriye üzerindeki hakimiyetinin sona ermesi iyi bir haber" dedi. Scholz, "Şu an önemli olan şeyin Suriye'de hukuk ve düzenin bir an önce tesis edilmesi" gerektiğini kaydetti.

Dünya
  • 08.12.2024 16:41
  • Giriş: 08.12.2024 16:41
  • Güncelleme: 08.12.2024 16:55
Kaynak: AA
Almanya'dan Suriye açıklaması: "Şu an önemli olan düzenin bir an önce tesis edilmesi"
Fotoğraf: DepoPhotos

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından "şu an önemli olan şeyin ülkedeki hukuk ve düzenin bir an önce tesis edilmesi olduğu"nu belirtti.

Scholz, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Şimdi önemli olan Suriye'de hukuk ve düzenin bir an önce tesis edilmesidir. Tüm dini topluluklar, tüm azınlıklar şimdi ve gelecekte de korunma imkanına sahip olmalıdırlar" ifadelerini kullandı.

Suriye'de Beşar Esad'ın kendi halkına zulmettiğini, sayısız insanın ölmesine ve birçoğu Almanya'ya da gelen çok sayıda kişinin Suriye'den kaçmasına neden olduğunu söyleyen Scholz, "Suriye halkı çok büyük acılar çekti. Bu nedenle Esad'ın Suriye üzerindeki hakimiyetinin sona ermesi iyi bir haber" değerlendirmesinde bulundu.

2254 SAYILI KARARI HATIRLATTI

Suriye'deki çatışmaya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi çözüm bulunmasının hala mümkün olduğuna dikkati çeken Scholz, "Gelecekteki yöneticileri, tüm Suriyelilerin onurlu bir şekilde ve kendi kaderlerini tayin ederek yaşamalarını, Suriye'nin egemenliğini üçüncü tarafların kötü niyetli müdahalelerine karşı korumalarını ve komşularıyla barış içinde yaşamalarını mümkün kılıp kılmadıklarına göre değerlendireceğiz" görüşünü paylaştı.

Suriyede bundan sonra ne olacak: 3 büyük çatışma riski
Şam düştü, cihatçılar Suriyede yönetimi ele geçirdi!
Beşar Esad devrildi, Donald Trumptan ilk açıklama geldi
Suriyede Beşar Esad devrildi, Türkiyeden ilk değerlendirme geldi
BirGün'e Abone Ol