Almanya'dan Suriye açıklaması: "Şu an önemli olan düzenin bir an önce tesis edilmesi"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından "şu an önemli olan şeyin ülkedeki hukuk ve düzenin bir an önce tesis edilmesi olduğu"nu belirtti.

Scholz, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Şimdi önemli olan Suriye'de hukuk ve düzenin bir an önce tesis edilmesidir. Tüm dini topluluklar, tüm azınlıklar şimdi ve gelecekte de korunma imkanına sahip olmalıdırlar" ifadelerini kullandı.

Suriye'de Beşar Esad'ın kendi halkına zulmettiğini, sayısız insanın ölmesine ve birçoğu Almanya'ya da gelen çok sayıda kişinin Suriye'den kaçmasına neden olduğunu söyleyen Scholz, "Suriye halkı çok büyük acılar çekti. Bu nedenle Esad'ın Suriye üzerindeki hakimiyetinin sona ermesi iyi bir haber" değerlendirmesinde bulundu.

2254 SAYILI KARARI HATIRLATTI

Suriye'deki çatışmaya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi çözüm bulunmasının hala mümkün olduğuna dikkati çeken Scholz, "Gelecekteki yöneticileri, tüm Suriyelilerin onurlu bir şekilde ve kendi kaderlerini tayin ederek yaşamalarını, Suriye'nin egemenliğini üçüncü tarafların kötü niyetli müdahalelerine karşı korumalarını ve komşularıyla barış içinde yaşamalarını mümkün kılıp kılmadıklarına göre değerlendireceğiz" görüşünü paylaştı.