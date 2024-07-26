Almanya'dan Türkiye'nin 'döner' başvurusuna itiraz

Türkiye'nin dönerin "geleneksel ürün adı" olarak tescil edilmesi için Avrupa Birliği'ne yaptığı başvuruya Almanya'dan itiraz geldi. Almanya, dönerin tescil edilmesinin büyük bürokratik engeller yaratacağını ve ürünün fiyatının artıracağını ifade ediyor.

Almanya, Türkiye'nin dönerin "geleneksel ürün adı" olarak tescil edilmesi için Avrupa Birliği'ne (AB) yaptığı başvuruya itiraz etti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yaptığı başvuru nisan ayında AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştı.

İlanda, dönerin sığır, koyun veya tavuk etinin ince ve yatay biçimde dilimlenmiş şekilde kesilerek bir şiş üzerinde sabitlendiği, bunun dikey olarak kendi ekseni etrafında dönerek ateşte pişirildiği bilgisi verilmişti.

İnce ve yatay olarak dilimlenen etlerin pişirme öncesi yoğurt veya süt, biber veya domates püresi, tuz, çeşitli ot ve baharatlardan oluşan bir karışımla terbiye edildiği belirtilen ilanda, döneri şişlenmesi sırasında et katmanlarının arasına yatay olarak dilimlenmiş yağ yerleştirildiği anlatılmıştı.

İlanda, dönerin içeriğinde büyükbaş hayvan eti veya koyun eti, dana kıyma veya koyun kıyma veya bunların karışımları ile tavuk eti kullanılabileceği ifade edilmişti.

ALMANYA'DAN İTİRAZ BAŞVURUSU

Türkiye'nin başvurusuyla döner, 3 aylık itiraz süresinin dolmasının ardından tescil edilecek

Almanya, itiraz süresinin dolmasına kısa bir süre kala başvuruda bulundu.

Almanya, dönerin tescil edilmesinin büyük bürokratik engeller yaratacağını ve en popüler atıştırmalığının fiyatını arttıracağını savunuyor.

İki ülkenin bir uzlaşma yolu bulmak için 6 ay süresi bulunuyor, aksi takdirde Avrupa Komisyonu anlaşmazlığı karara bağlamak zorunda kalacak. Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen, üçüncü ülkeler ürünlerini Avrupa Birliği'nde koruma altına alabiliyor.

Öte yandan The Guardian'ın aktardığına göre Almanya, İspanya'nın serrano jambonu ve Napoliten pizzasıyla aynı korumalı AB statüsünü verme girişimine de itiraz etti.