Almanya'dan Türkiye'ye sınır dışılar iki katına çıktı

Almanya'dan 2025 yılında Türkiye'ye sınır dışı edilenlerin sayısı, bir önceki yıla kıyasla iki kattan fazla arttı.

Alman hükümetinin Sol Parti milletvekili Clara Bünger'in soru önergesine verdiği yanıta göre, fiilen gerçekleştirilen 2 bin 297 sınır dışı işlemiyle Türkiye, en çok geri göndermenin yaşandığı ülke olarak kayıtlara geçti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, geçen yıl yapılan toplam 22 bin 878 sınır dışı işleminin yaklaşık onda biri Türkiye'ye gerçekleşti. 2024 yılında Türkiye'ye sınır dışı edilen kişi sayısı bin 87 iken, bir önceki yıl bu sayı 875 olarak kaydedilmişti.

"SIĞINMACININ KAYDEDİLDİĞİ ÜLKE"

Verilere göre 2025'te sınır dışı işlemlerinde en önemli hedef ülkeler listesinde ikinci sırada Gürcistan yer aldı. Kafkas ülkesine toplam bin 690 kişi geri gönderildi.

Geçen yıl sınır dışıların başlıca hedefleri arasında İspanya ve Türkiye'nin de bulunması, hangi AB ülkesinin bir iltica başvurusundan sorumlu olduğunu belirleyen "Dublin kuralları" ile bağlantılı. Bu kurallara göre genellikle sığınmacının ilk kez kaydedildiği ülke, iltica prosedüründen sorumlu oluyor.

Federal hükümetin açıklamasına göre, geçen yıl 18 kişi İran'a ve 83 kişi Afganistan'a gönderildi.

İLTİCA BAŞVURULARI AZALDI

Geçen yıl sınır dışıların sayısı artarken, Almanya'da iltica başvurusunda bulunanların sayısı azaldı. İçişleri Bakanlığı'na göre, ilk kez yapılan iltica başvurularının sayısı 2024'e kıyasla yüzde 51 düştü. Buna göre, 2025 yılında toplamda 113 bin 236 kişi Almanya'da ilk kez koruma talebinde bulundu.

Sol Parti Federal Meclis Grubu'nun iltica politikaları sözcüsü olan Bünger, ailelerin parçalanmasının, çocukların okuldan alınmasının ya da kişilerin hastaneden doğrudan alınıp zorla ülke dışına çıkarılmasının yanlış olduğunu söyledi. Bünger, "Özellikle Türkiye'ye yönelik sınır dışıların bu denli artması çok eleştirilmeli. Zira Türkiye'de çok sayıda muhalif cezaevlerinde bulunuyor" dedi.

Türkiye, geçen yıl Almanya'da ilk kez iltica başvurusu yapanların geldiği başlıca ülkeler listesinde Afganistan ve Suriye'nin ardından üçüncü sırada yer almıştı. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) verilerine göre, 2025 yılında Türkiye'den 11 bin 919 kişi Almanya'da ilk kez koruma başvurusunda bulunmuştu.