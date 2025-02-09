Almanya demokrasi lehine sokaklarda: 320 bin kişilik miting!

BirGün ALMANYA

Almanya'da aşırı sağa, Hristiyan Demokratların (CDU / CSU) ile başbakan adayları Friedrich Merz'in katı göçmen politikasına ve aşırı sağa yakınlaşmalarına karşı düzenlenen gösteriler devam ediyor.

CDU/CSU'nun iki önergesi ilk kez AfD'nin desteğiyle Federal Meclis'te kabul edilmiş, ancak göç politikasını sertleştirmeye yönelik bir yasa tasarısız başarısız olmuştu. Geçtiğimiz hafta sonu aşırı sağ karşıtı Berlin'de düzenlenen mitinge 250 bin kişi katılmış, Hamburg, Köln ve Stuttgart'ın da aralarında olduğu yüzlerce irili ufaklı kentte de 700 binden fazla insan, “Bir daha asla, şimdi”, “Faşizme geçit yok” ve “Biz yangın duvarıyız” diyerek aşırı sağa ve CDU / CSU başbakan adayı Friedrich Merz'e tepkilerini dile getirmişti. Bu hafta sonu da ülkenin 140 kadar merkezinde eylem düzenlendi. Münih'te 320 bin, Bremen 50 bin, Konstanz kenti 15 bin, Nürnberg 25 bin, Hannover 24 bin, Giessen 13 bin, Darmstadt 8 bin, Wuppertal 13 bin, Bielefeld'de 30 bin katılım oldu.

AFD ŞİMDİ YASAKLANSIN

Cumartesi günü Münih'teki Theresienwiese'de çeşitlilik, insan onuru, uyum ve demokrasiye sahip çıkmak ve aşırı sağa karşı “Demokrasinin sana ihtiyacı var!” sloganıyla eylem düzenledi. Dev miting öncesi organizatörler yaklaşık 75 bin katılımcı beklediğini duyurmuştu. Alana antifaşistler sel olup aktı. Polise göre gösterinin en yoğun olduğu saatlerde 250.000'den biraz fazla kişi geldi. Organizatörler ise mitinge 320 bin kişinin mitingte yer aldığını duyurdu. Bavyera eyaletinin başkentindeki eylem, “Münih renklidir” ittifakı çağrısıyla Münih Film Festivali'nden kilise ve hayır kurumlarına, Münih futbol kulüpleri FC Bayern ve TSV 1860'a kadar toplumun çok farklı kesimleri tarafından desteklendi. Mitingte “Merz'de kalp yok”, AfD Almanya için uçurum demektir”, “Nazilere hayır”, “Irkçılık mı bizimle olmaz”, “Faşizmle sınır dışı edilerek mücadele edilemez”, “Irkçılık ve nefret bir alternatif değildir”, “Kahverengi yerine renkli” dövizleri dikkat çekti. Eylemde pek çok kişinin de “AfD şimdi yasaklansın” pankartı taşıdığı görüldü.

"DEMOKRASİYİ SAVUNMAK İÇİN HEPİMİZE İHTİYAÇ VAR"

Mitingte konuşan “Münih renklidir - München ist Bunt!” derneğinin Başkanı Micky Wenngatz, ‘Demokrasi aşırı sağcıların saldırısı altındaysa, demokrasiyi savunmak için hepimize ihtiyaç vardır’ dedi. Münih Belediye Meclis Üyesi Wenngatz (SPD) da “CDU/CSU'nun tavrı AfD'nin dışlanmaya devam edip etmeyeceğini ya da CDU/CSU'nun ona diğer tüm partiler gibi davranıp davranmayacağını belirleyecek. CDU/CSU AfD'ye karşı açık bir güvenlik duvarı talebini eleştiriyorsa, bu bu konuda hala bir karar vermediklerinin bir işaretidir” diye konuştu. Avusturya'dan gelen bir konuşmacı da komşu ülkedekine benzer koşullar konusunda uyarıda bulundu. Bilindiği gibi Avustuya'da aşırı sağcı FPÖ iktidara gelmek için muhafazakâr ÖVP ile koalisyon görüşmeleri yürütüyor.

CSU: KATI GÖÇMEN POLİTİKASINA DEVAM

Münih'teki dev mitingle aynı saatlerde Bavyera'nın iktidar partisi CSU, Nürnberg'deki küçük parti kurultayında CDU/CSU'nun göç tartışmalarında izlediği daha katı çizginin sürdürülmesi yönünde net bir çağrı yaptı. Hem CSU lideri Markus Söder hem de ülkedeki yüzbinlerce protestocunun hedefi haline gelen CDU'nun başbakan adayı Friedrich Merz, AfD ile herhangi bir işbirliğini yapılmayacağını söyledi. CSU'lu Adalet Bakanı Georg Eisenreich, ülkedeki mitingleri Hristiyan Demokratların mülteci ve göç politikasına karşı yapılan seçim propagandası olarak niteledi.

PİSTORİUS: KAPILAR, AŞIRI SAĞA KAPALI KALMALI

Bremen'deki "Laut gegen Rechts- Sağa karşı yüksek sesle” adıyla düzenlenen miting, son anda yer değiştirdi. Daha önce Bremen Marktplatz'da yapılması planlanan eylem, katılımın yoğun olması nedeniyle Domshof'a alındı. Domshof'ta aşırı sağa karşı gerçekleşen mitinge emniyete göre 35 bin, organizatölere göre ise 50 bin insan katıldı. Mitingte insanlar sık sık“People, Power, Solidarität- Halk, Güç, Dayanışma” gibi sloganlar attı. Konuşmalar aşırı sağa kayma uyarılarının yanısıra yoksullukla mücadele, dayanışma, iklim krizi, kötü sağlık sistemi ve uyum konularına odaklandı. Hannover'de de on binlerce kişi sokaklara döküldü. Polise göre gösteriye 24 bin kişi katıldı. Opernplatz'daki mitingde bir konuşma yapan Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius (SPD), Hristiyan Demokratların iki önergesinin AfD'nin desteğiyle Federal Meclis'te kabul edilmesini tabuların yıkılması olarak nitelendirerek insanları her gün demokrasi için ayağa kalkmaya çağırdı. Pistorius, “Aşırı sağa açılan kapı kapalı kalmalıdır” dedi.