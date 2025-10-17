Almanya Dışişleri Bakanı Dr.Johann Wadephul cuma günü Ankara’da

Almanya Dışişleri Bakanı Dr. Johann Wadephul, cuma günü Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Wadephul, ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek ve Türkiye’de çeşitli siyasi temaslarda bulunacak.

Görüşmelerde, Ortadoğu’daki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

Özellikle Gazze Şeridi’ndeki insani durum, görüşmelerin öncelikli gündem maddesi olacak. Tarafların, rehinelerin kurtarılmasının ardından bölgedeki insani koşulların iyileştirilmesi ve üzerinde uzlaşılan 20 maddelik planın uygulanması konularını değerlendirmesi öngörülüyor.

Öte yandan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in de ay sonunda Türkiye’yi ziyaret etmesi planlanıyor.