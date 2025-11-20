Almanya Dışişleri Bakanı: Suriye ile ilgili sözlerimin arkasındayım

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Suriye ile ilgili açıklamalarının arkasında durduğunu söyledi. Savaşın etkilerinin sürdüğünü kaydeden Wadephul, gönüllü geri dönüşlerin kısa vadede gerçekçi olmadığını vurguladı.

Wadephul, Suriye’deki koşullara ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle partisinden gelen eleştirilere ilişkin açıklama yaptı. Eleştirileri dikkate almadığını ve sözünün arkasında olduğunu belirten Wadephul, "Damaskus’un bazı bölgelerine, kısa vadede dönüşün çok sınırlı olduğu yönündeki ifadem, söylenmesi gereken en asgari şeydir. Bu benim objektif analizimdir. Farklı düşünenlerin buna karşı somut veriler ortaya koyması gerekir" dedi.

"ELEKTRİK YOK, SU YOK, KANALİZASYON YOK"

Ekim ayı sonunda, büyük yıkımın yaşandığı Damaskus'ta incelemelerde bulunan Wadephul, çok sayıda Suriyeli mültecinin kısa sürede gönüllü dönüşünün gerçekçi olmadığını belirtmiş, "Burada insanların insanca yaşaması neredeyse imkansız" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, parti grubundaki bir toplantıda "Suriye, 1945 Almanyası’ndan bile kötü durumda" sözleri tartışma yaratmıştı.



Wadephul, Suriye’de gözlemlediği tabloyu şöyle aktardı: "Tamamen bombalanmış bir Damaskus’tan geçtim. Elektrik yok, su yok, kanalizasyon yok. Homs ve Halep çok daha kötü durumda."

"BİRAZ BASKI UYGULANMALI"

Wadephul, Almanya’nın Suriye’nin yeniden yapılanmasına destek verdiğini dile getirerek, "İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya’nın yeniden inşa edilmesi gibi, Suriyeli kadınlar ve erkekler de ülkelerini yeniden inşa etmelidir. Biz destek veririz ama onların da çaba göstermesi gerekir. Biraz baskı uygulanmalı, ancak bu uygun şekilde yapılmalı” dedi. Suriye hükümetinin yurtdışındaki vatandaşlarını geri getirme isteğine dikkat çekerek “Suriye harika bir ülke” ifadelerini kullandı.



Bakan Wadephul, suçluların ve güvenlik açısından tehlike oluşturan kişilerin geri gönderileceğini, ayrıca "yıllar geçmesine rağmen dil öğrenmeyen ve mesleki eğitim almayan kişilerin" süresiz olarak Alman vergi mükellefleri tarafından finanse edilmeyeceğini söyledi. Alman bakan, buna karşın Almanya’da topluma başarılı şekilde uyum sağlamış çok sayıda Suriyeli olduğunu da vurguladı.