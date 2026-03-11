Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Türkiye'ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, yarın Türkiye'yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Bakan Fidan'ın Wadephul ile yapacağı görüşmede, iki bakanın eş başkanlığında 18 Mayıs 2026'da Berlin'de düzenlenmesi öngörülen "Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması"nın üçüncü toplantısının görüşmeleri planlanıyor.

Ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, Fidan'ın, savunma sanayi alanındaki ikili ortak çalışma konularına değinmesi bekleniyor.

Fidan'ın, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin AB tarafınca da stratejik bakış açısıyla ele alınması ve Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri sürecine Almanya'nın katkıda bulunmasına yönelik beklentiyi dile getirmesi öngörülüyor.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi diyaloğunun da aralarında bulunduğu AB ile ilişkilerin gündeminde yer alan hususlarda Türkiye'nin beklentilerinin aktarılması bekleniyor.

Fidan'ın, AB tarafından başlatılan ve Avrupa güvenliğini ilgilendiren güvenlik ile savunma girişimlerinin NATO şemsiyesi altında ve AB üyesi olmayan müttefiklerin de dahliyle eşgüdüm halinde yürütülmesi gerektiğine dikkati çekeceği tahmin ediliyor.

ORTADOĞU GERİLİMİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin bölgeyi istikrarsızlaştırarak çatışma ve savaşlara sürüklediğini vurgulaması beklenen Fidan'ın, Türkiye'nin, bölgedeki son gelişmeleri siyasi, ekonomik, askeri ve insani boyutlarıyla yakından takip ettiğini, topraklarına ve vatandaşlarına yönelebilecek her türlü tehdit karşısında gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini ve bölge ülkelerine yönelik saldırıları en güçlü şekilde kınadığını ifade etmesi öngörülüyor.

Fidan'ın, bölgedeki saldırıların enerji arzı güvenliğini tehlikeye attığını, gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunması ve diplomasinin tek seçenek olduğunu vurgulaması planlanıyor.

Fidan'ın Gazze'deki durum ve Filistin meselesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında Türkiye'nin tutumunu aktarması öngörülüyor.