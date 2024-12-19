Almanya Dışişleri Bakanı, yarın Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, bir açıklama yayımlayarak Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un 20 Aralık'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacağını bildirdi ancak ziyaretin amacı ve kapsamına dair bilgi verilmedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı, bir açıklama yayımlayarak Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Türkiye'ye ziyarette bulunacağını bildirdi.
Baerbock'un 20 Aralık 2024 tarihinde Türkiye'de olacağı belirtildi. Açıklamada ziyaretin amacı ve kapsamına dair bilgi verilmedi.
Bakanlığın sitesinde ve sosyal medya paylaşımında "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 20 Aralık 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir" ifadesi yer aldı.