Almanya düzensiz göç ile mücadele konusunda Gürcistan ile anlaşma imzaladı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, düzensiz göçle daha etkin mücadele etmek amacıyla Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri ile göç anlaşması imzaladı.

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Faeser, Alman hükümetinin Göç Anlaşmaları Özel Temsilcisi Joachim Stamp ile Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te temaslarda bulundu.

Açıklamada, temaslar kapsamında Faeser ve Gomelauri arasında imzalanan göç anlaşmasının her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda gelecekte düzensiz göçün kalıcı şekilde azaltılması için bir temel oluşturacağı belirtildi.

Almanya'da, ocak-kasım döneminde reddedilen iltica başvurularının yüzde 15'ini Gürcistan ve Moldova'dan gelenlerin yaptığı ve Gürcistan'ın düzensiz göç konusunda özel önem taşıdığı aktarılan açıklamada, Alman hükümetinin, Moldova ile de göç anlaşması yapma hedefiyle görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.

Bu anlaşmalarla Almanya'ya gelen göçü yöneterek kontrol ettiklerini belirten İçişleri Bakanı Faeser, "Birçok sektörde acil olarak ihtiyaç duyduğumuz vasıflı işçilerin ülkeye girişini sağlıyoruz. Aynı zamanda Almanya'da kalma hakkı olmayan kişilerin geri gönderilmesine dair bağlayıcı anlaşmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gürcistan ile imzalanan anlaşmayla Almanya'dan ayrılmak zorunda kalan kişilerin ülkelerine geri gönderilmesi konusunda zaten iyi olan işbirliğinin daha da güçlendirileceğini aktaran Faeser, "Bu (anlaşma) düzensiz göçün etkili şekilde sınırlandırılmasına ilişkin bir başka adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşma ayrıca mevsimlik işçilerle ilgili düzenlemeler getirilmesinin yanı sıra öğrencilere ve araştırmacılara yönelik programların arttırılmasını da öngörüyor.

Bakanlığın verilerine göre bu yılın ocak-kasım döneminde 8 bin 993 Gürcü, Almanya'da iltica talebinde bulundu. Bunların sadece yüzde 0,3'ünün talebi kabul edildi.

Daha önce Hindistan ile benzer bir göç anlaşması imzalayan Almanya, göç anlaşması yapmak için Moldova'nın yanı sıra Kenya, Kolombiya, Özbekistan, Kırgızistan ve Fas ile de görüşmeler yapıyor.