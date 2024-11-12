Almanya erken seçime gidiyor: Tarih belli oldu

Almanya, erken seçime gitmeye hazırlanıyor.

Almanya'da Başbakan ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) lideri Olaf Scholz'un, koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Linder'i Maliye Bakanlığı görevinden almasının ardından yaşanan hükümet krizi, erken seçim kararıyla sonuçlandı.

Alman medyasına göre aralarında Yeşiller'in de bulunduğu üçlü koalisyon 23 Şubat'ta erken seçim için anlaşmaya vardı.

Ana muhalefet partisi Hristiyan Demokratlar (CDU) erken seçim tarihine destek veriyor.

Ancka yine de erken seçim için nihai kararı Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in açıklaması gerekiyor.