Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Almanya erken seçime gidiyor: Tarih belli oldu

Almanya, 23 Şubat 2025'te erken seçime gidecek.

Dünya
  • 12.11.2024 12:52
  • Giriş: 12.11.2024 12:52
  • Güncelleme: 12.11.2024 13:04
Kaynak: Dış Haberler
Almanya erken seçime gidiyor: Tarih belli oldu
Fotoğraf: AA

Almanya, erken seçime gitmeye hazırlanıyor.

Almanya'da Başbakan ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) lideri Olaf Scholz'un, koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Linder'i Maliye Bakanlığı görevinden almasının ardından yaşanan hükümet krizi, erken seçim kararıyla sonuçlandı.

Alman medyasına göre aralarında Yeşiller'in de bulunduğu üçlü koalisyon 23 Şubat'ta erken seçim için anlaşmaya vardı.

Ana muhalefet partisi Hristiyan Demokratlar (CDU) erken seçim tarihine destek veriyor.

Ancka yine de erken seçim için nihai kararı Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in açıklaması gerekiyor.

BirGün'e Abone Ol