Almanya Federal Adalet Mahkemesi kararı: Emlakçı, konut arayışında ayrımcılıktan sorumlu tutulabilir

Almanya Federal Adalet Mahkemesi'nin (BGH) Hessen eyaletinden bir kadının açtığı davada verdiği karara göre bir emlakçı, konut arayan kişileri kökenleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürürse, bu kişiler tazminat talep edebilir.

Almanya merkezli ARD televizyonunun haberine göre Humaira Waseem, Kasım 2022’de Groß-Gerau’da kendisi ve ailesi için bir daire ararken internet üzerinden bir evin gösterimi için başvuruda bulundu. Kısa süre sonra olumsuz yanıt aldı: Görüşme için artık randevu kalmadığı söylendi. Eşi ve kız kardeşi de aynı şekilde reddedildi.

Ancak Pakistan kökenli 30 yaşındaki Waseem, bu kez Schneider, Schmidt ve Spieß soyadlarını kullanarak – gelir ve meslek bilgileri tamamen aynı olmasına rağmen – başvuru yaptığında, kendisine daireyi görmesi için randevu teklif edildi.

İLK MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Bunun üzerine davacı, Groß-Gerau bölgesindeki emlakçıya karşı tazminat davası açtı. Groß-Gerau Sulh Mahkemesi davayı ilk aşamada reddetti. Ancak Darmstadt Eyalet Mahkemesi, istinaf sürecinde bunun açık bir ayrımcılık vakası olduğuna hükmetti.

Mahkeme, emlakçıyı geçen yıl 3.000 Euro tazminat ve avukatlık masraflarını ödemeye mahkûm etti. Emlakçının kararı temyize götürmesi üzerine dava Almanya’nın en yüksek sivil mahkemesi olan BGH’nin önüne geldi.

DAVACININ AVUKATI: “BÜYÜK BİR KORUMA BOŞLUĞU OLUŞUR”

Aralık ayında Karlsruhe’de görülen duruşmada asıl tartışma konusu, emlakçının Genel Eşit Muamele Yasası’nı (AGG) ihlal ettiği durumda sorumlu tutulup tutulamayacağı oldu. Davalı tarafın avukatı, emlakçının ev sahibi adına hareket ettiğini, dolayısıyla sorumluluğun ev sahibine ait olması gerektiğini savundu.

Davacının avukatı ise, emlakçıların ayrımcı davranışlarının cezasız kalması durumunda büyük bir hukuki boşluk oluşacağını söyledi. Çünkü konut arayanlar genellikle doğrudan ev sahipleriyle değil, emlakçılar veya site yönetimleriyle muhatap oluyor.

BGH: EMLAKÇI “DAR BOĞAZ NOKTASIDIR”

BGH’nin Birinci Hukuk Dairesi de bu görüşü paylaştı. Dairenin başkanı Yargıç Thomas Koch, karar açıklanırken bunun “açık bir ayrımcılık vakası” olduğunu ifade etti.

Mahkemeye göre emlakçılar da yasal ayrımcılık yasağına uymak zorundadır. Çünkü onlar, kiracının bir daireye ulaşabilmesi için geçmek zorunda olduğu “kilit nokta” (dar boğaz) konumundadır. Bu yasağın ihlali halinde, emlakçı doğan zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

DAVACI RAHATLADI

Karar için Karlsruhe’ye gelen Humaira Waseem, karar sonrası büyük bir rahatlama yaşadığını söyledi: “Omuzlarımdan büyük bir yük kalktı.”

Davasının, kendi hakları için mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti. Alman Kiracılar Birliği (Deutscher Mieterbund) de kararı memnuniyetle karşıladı. Birliğin Başkanı Melanie Weber-Moritz, kararın “konut piyasasında ayrımcılığa kesinlikle yer olmadığını açıkça ortaya koyduğunu” söyledi.