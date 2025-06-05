Almanya Federal Meclisi'nde Filistin tişörtü giyen Sol Parti milletvekili Cansın Köktürk salondan çıkartıldı

Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag), üzerinde "Filistin" yazan bir tişört giyen Sol Parti (Die Linke) milletvekili Cansın Köktürk, meclis oturumundan çıkarıldı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner (CDU), Genel Kurul'da siyasi mesaj içeren kıyafetlere izin verilmediğini belirterek, bu gerekçeyle Köktürk ile özel olarak görüştüğünü ve tişörtünü değiştirmesini istediğini belirtti.

Meclis Başkanı, uyarmasına rağmen kıyafetini değiştirmeyen Köktürk'e oturum sırasında dönerek, "O zaman oturumu terk etmenizi rica edeceğim" diye seslendi.

Başkan Klöckner'in bu tepkisi üzerine 31 yaşındaki politikacı salonu terk etti.

SLOGAN ATAN BİR KİŞİ DE SALONDAN ÇIKARILDI

Köktürk, birkaç hafta önce de Genel Kurul salonunda taktığı Filistin kefiyesiyle çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak dikkat çekmişti.

Ayrıca, Sol Parti milletvekillerinden Marcel Bauer de iki hafta önce taktığı Bask beresi nedeniyle Genel Kurul'dan çıkarılmıştı.

Oturum sırasında, izleyici lobisinde bulunan bir kadın da Filistin lehine sloganlar attığı için görevliler tarafından salondan çıkarıldı. Meclis Başkanı Klöckner, izleyicilerin Genel Kurula seslenme hakkı bulunmadığını kaydetti.