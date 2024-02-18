Almanya İçişleri Bakanlığı açıkladı: Kürtlerden rekor iltica başvurusu

Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkelerine iltica eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının son üç yıla göre verilerini paylaştı. Her geçen yıl başvurular artarken, kabul oranları da düştü. 2023'te Almanya'ya yapılan bütün iltica başvurularının yüzde 84'ünü Kürt olduğunu belirtenler oluştururken bunların kabul edilme oranı yüzde 4,3 ile rekor seviyeye geriledi.

Hristiyan Birlik Partisi’nin verdiği soru önergesinde, son üç yılda kaç Türk vatandaşının Almanya'ya sığınma başvurusu yaptığı soruldu. Alman hükümeti adına İçişleri Bakanlığı’nın soru önergesine verdiği cevaba göre 2021 yılında 7 bin 67, 2022 yılında 23 bin 938, 2023 yılında da 61 bin 181 kişi Türkiye'den gelerek Almanya'da iltica başvurusunda bulundu.

DW Türkçe’nin haberine göre başvuranların sayısı katlanarak artarken kabul oranları ise düşüş gösterdi. Buna göre 2021 yılında Türk vatandaşlarının kabul oranları yüzde 40,5 olumlu cevap aldı. Bu oran bir yıl sonra yüzde 28,2'ye, 2023'te ise yüzde 13,1'e kadar geriledi.

KAÇI KÜRT?

Önergeyi veren Hristiyan Birlik gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından kaçının Türk, kaçının Kürt olduğunu ve bunlarda başvurusu kabul edilenlerin oranını da sordu. İltica başvurusu sırasında Türk olduğunu beyan eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sığınmacı sayısı yıllara göre 2021'de 2 bin 885, 2022'de 3 bin 820, 2023'te de 8 bin 391 oldu. Bu kişilerin kabul oranları da 2021'den 2023'e kadar sırasıyla yüzde 78,7, yüzde 74,7, yüzde 55,2 olarak kaydedildi.

Ancak iltica başvurusunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında Kürt olduğunu söyleyenlerin sayısındaki rekor artış dikkat çekiyor. Sayıları katlanarak artarken bunlara verilen olumlu cevap ise düşüş gösterdi.

2021'de Almanya'ya iltica eden toplam 7 bin 67 Türk vatandaşından 3 bin 878'i Kürt olduğunu beyan etti. Bunların aldığı kabul oranı 2021'de yüzde 11,1 oldu.

Bir yıl sonra 23 bin 938 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusu yaptı ve bunlardan 19 bin 500'ü Kürt olduğunu söyledi. Aynı yıl Kürtlerin sığınma başvurularına verilen olumlu cevap ise yüzde 7,4'e geriledi.

Geçen yıl ise toplam 61 bin 181 kişi Türkiye'den gelerek Almanya'da bir sığınma başvurusu yaptı. Bunların 51 bin 407'si Kürt olduğunu beyan etti. Başvurularının ise sadece yüzde 4,3'ü kabul aldı. Özetle 2023'te Almanya'ya yapılan bütün iltica başvurularının yüzde 84'ünü Kürt olduğunu belirtenler oluştururken bunların kabul edilme oranı yüzde 4,3 ile rekor seviyeye geriledi.

Önergede Almanya'daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı da sorulan sorular arasında yer aldı. Almanya Yabancılar Kayıt Dairesi (AZR) verilerine göre 31 Aralık 2023 itibarı ile ülkedeki Türk vatandaşı sayısı 1 milyon 548 bin 94'tü. Bunlardan 6 bin 697'sinin Türk vatandaşlığı dışında başka bir ülke pasaportuna da sahip olduğu belirtildi. AZR'nin kayıtları sadece yabancıları içerdiğinden, bu sayılar içinde Alman vatandaşlığı olanlar yer almıyor.

Yine AZR'nin verilerine göre 2021-2023'te Almanya'ya 20 bin 441 Türk vatandaşı geldi ve ülkede eğitim ya da çalışmak amacıyla oturum aldı. Almanya'da oturum alanlar arasında en büyük grubu 6 bin 774 ile öğrenciler oluşturdu. Öğrencileri kalifiye iş gücü açığı olan alanlarda çalışanlara verilen Mavi Kartlılar izledi. Bu gruptakilerin sayısı da toplamda 5 bin 393 olarak kayda geçti. Mavi Kartlıların arkasında da bin 658 ile üniversite mezunu nitelikli iş gücü geldi. Onlardan sonraki grubu ise 928 kişi ile meslek eğitimi almış vasıflı elemanlar takip etti.