Almanya İran'a daha sert yaptırım istedi, askeri müdahale sorusu yanıtsız kaldı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'a karşı daha sert yaptırımlar uygulanmasından yana olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Wadephul, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Tahran yönetimi aleyhine daha sert önlemler alınmasını talep ederek, "Bu rejime yaptırım uygulamak için mevcut tüm önlemleri kullanacağız" dedi.

Yaptırımlara, Avrupa Birliği'nin (AB) "terör yaptırımları" listesine İran'ın eklenmesinin de dahil olduğunu ifade eden Wadephul, bunun AB'de oybirliği gerektirdiği için şu ana kadar uygulanamadığını ancak bunu başarmak için çaba göstereceklerini belirtti.

ABD SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Wadephul, İran'da halkın meşruiyetini yitirmiş, kendi halkına karşı insanlık kurallarını ihlal edici yöntemler uygulayan adaletsiz bir rejim olduğunu söyledi.

Alman Bakan, uluslararası toplumun ayrıca İran halkının yanında olduğunu açıkça belirtmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'nin olası bir askeri müdahalesi ile ilgili bir soruya Wadephul, bu konudaki kararların Amerikan hükümeti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yetkisi altında olduğunu ifade etti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran'da 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.