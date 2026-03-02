Almanya, İran'a karşı savaşa katılacak mı?

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Alman hükümetinin, İran’a karşı askeri saldırılara katılma niyeti olmadığını belirtti.

Wadephul, Deutschlandfunk radyosuna verdiği röportajda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Almanya, Fransa ve İngiltere’den oluşan E3 ülkelerinin dün yaptığı açıklamada, "Bölgedeki çıkarlarımızı ve müttefiklerimizin çıkarlarını savunmak için gerekli önlemleri alacağız. Bu, gerekirse İran'ın füze ve İHA fırlatma kapasitesini kaynağında yok etmek için askeri savunma tedbirleri de içerebilir" şeklindeki ifadelerin ne anlama geldiğine ilişkin soru üzerine Wadephul, bunu her E3 ülkesinin kendisinin yorumlayacağını kaydetti.

"UYGUN ASKERİ KAYNAK YOK"

Wadephul, "İngiltere’nin bunu Amerikalılara kullanabilecekleri üsler sağlama" olarak yorumladığına dikkati çekerek, Almanya’nın orada üsleri bulunmadığını dile getirdi.

Ülkesinin uygun askeri kaynakları da bulunmadığını vurgulayan Wadephul, "Alman hükümetinin, kesinlikle herhangi bir şekilde (askeri saldırılara) katılmaya niyeti yoktur" dedi.

Wadephul, E3 açıklamasının, Alman hükümeti için Alman askerlerinin saldırıya uğramaları durumunda savunma amaçlı kendilerini koruyabilecekleri anlamına geldiğine işaret ederek, Almanya açısından bunun ötesinde başka bir tedbirin söz konusu olmadığının altını çizdi.

"BURADA CİDDİ ULUSLARARASI HUKUK MESELELERİ OLDUĞU DA AÇIKTIR"

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısının uluslararası hukuka aykırı olup olmadığını, Almanya'nın neden açık şekilde söylemediğine ilişkin soruya Wadephul, "Bunun bize ne gibi bir faydası olacağını birlikte değerlendirmemiz gerekir. Burada ciddi uluslararası hukuk meseleleri olduğu da açıktır" yanıtını verdi.

Wadephul, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bu konuda kapsamlı görüşmeler yapıldığını anımsatarak, ABD’nin burada tedbirleri meşru müdafaa hakkını kullanarak aldığını ifade ettiğini söyledi.

Hukuki açıdan bakıldığında bunun tutarlı bir sunum olduğunu savunan Wadephul, "Bu konu hakkında daha fazla tartışmak gerekecek ancak elbette Alman hükümeti olarak eylemin genel bir değerlendirmesini yapmak zorundayız" dedi.

Wadephul, Alman hükümetinin sorumluluğunun, bunun Almanya için ne anlama geldiğini açıklamak olduğunu vurgulayarak, İran’ın sadece İsrail ve bölge için değil Almanya ve Avrupa için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu savundu.

İran’ın, Avrupa’yı da tehdit eden balistik füze programına sahip ve Avrupa’nın çıkarlarına karşı hareket etmeye her zaman kararlı olduğunu, İran’dan Almanya’ya yönelik siber saldırılar yapıldığını ve İran’ın Ukrayna savaşında Rusya’ya destek verdiğini belirten Wadephul, Alman hükümetinin bunları göz önünde bulundurması gerektiğini kaydetti.

Wadephul, uluslararası hukuk tartışmasından kaçınmadığını dile getirerek, "Bunlar ciddi sorular ve elbette buna ilişkin şüpheler de var ancak karşı karşıya olduğumuz siyasi ve güvenlik boyutunu bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.