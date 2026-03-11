Almanya: İran'da, Irak ve Libya benzeri bir senaryo hepimize zarar verir

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail’in bir haftadan uzun süredir İran’a yönelik saldırılar düzenlediğini belirterek, bunların hızlı ve ikna edici biçimde sona erdirilmesine yönelik ortak bir plan bulunmamasından endişe duyduklarını söyledi.

Merz, başkent Berlin’de Çekya Başbakanı Andrej Babis ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ve İsrail’in bir haftadan uzun süredir İran’a karşı saldırılar yürüttüğünü belirten Merz, "Hedeflerin çoğunu paylaşıyoruz. Ancak savaşın her geçen günüyle birlikte daha fazla soru ortaya çıkıyor. Özellikle bu savaşın hızlı ve ikna edici bir şekilde sona erdirilmesine yönelik ortak bir planın bulunmaması bizi endişelendiriyor" dedi.

"BU SENARYO HEPİMİZE ZARAR VERİR"

Gerilimin tehlikeli bir şekilde arttığını gözlemlediklerini ifade eden Merz, "İran, aralarında ülkemizin yakın ortakları ve müttefikleri de olan bölgedeki ülkelere ayrım gözetmeksizin saldırıyor. Bunu en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır" dedi.

Bölgedeki ortaklarla tam dayanışma içinde olduklarını belirten Başbakan Merz, "Sonsuz bir savaşın ve İran’ın toprak bütünlüğünün, devlet yapısının ya da ekonomisinin ortadan kaldırılmasının Almanya’nın ve Avrupa’nın çıkarına olmadığını” yineleyerek, "Libya, Irak veya bölgedeki diğer ülkelerde yaşadığımız gibi bir senaryo hepimize zarar verir" dedi.

Böyle bir durumun güvenliği, enerji tedarikini ve muhtemelen göç hareketlerini de etkileyeceğini belirten Merz, bunun İsrail’e ve bölgedeki diğer ortaklara kalıcı güvenlik ve istikrar getirmeyeceğini, iyi ve özgür bir yaşam isteyen İran halkına da fayda sağlamayacağını ifade etti.

Merz, dünyanın, İsrail’in ve diğer ortakların tehdit altında olmadığı, Tahran’ın nükleer hedeflerinden vazgeçtiği ve terörü desteklemediği bölgesel bir barış ve güvenlik düzeninin parçası olacak istikrarlı ve yaşayabilir bir İran’a ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Bu perspektif doğrultusunda ortaklarla çalıştıklarını belirten Merz, İsrail, ABD, Avrupa ile NATO’daki ve bölgedeki ortaklarla temas halinde olduklarını aktardı.

Bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Almanya Başbakanı Merz, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki savaşın kısa sürede sona ermesi yönündeki umudunu paylaştığını söyledi.

Merz, İran’a yönelik saldırıların kısa sürede sona ermesi halinde petrol ve enerji piyasalarında da nispeten hızlı bir normalleşme görülebileceğini ifade etti.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'YI İLHAK PLANLARI

Merz, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etme planlarına ilişkin, "Burada net bir şekilde söylemek istiyorum. Kudüs’te görüşülen ilhak adımları iki devletli çözümü daha da zorlaştıracaktır." dedi.

Alman hükümetinin, sözde E1 bölgesine yönelik bu tür adımlardan acilen vazgeçilmesini talep ettiğini vurgulayan Merz, "Bu büyük bir hata olur" ifadelerini kullandı.

Merz, bu mesajı iletmek üzere Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un kendi talebiyle İsrail’e gideceğini belirterek, Avrupalılar olarak mesajın birlikte iletilmesinin önemine dikkat çekti.

UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna savaşına da değinen Merz, Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

"Başka ortaklar NATO’nun doğu ve kuzey kanadından yeteneklerini çekerken biz orada kalıyoruz" diyen Merz, bu yük paylaşımının önemli olduğunu ifade etti.

Merz, aksi takdirde Moskova’ya Ukrayna’yı ve Avrupa’yı zayıflatma fırsatının verilebileceğini, Kremlin'in İran'a yönelik saldırıların hangi fırsatlar sunduğunu takip ettiğini savundu.

Ukrayna savaşının sonlandırılması için müzakerelerde Avrupa’nın masada olmasını talep eden Merz, bunu geçen hafta Washington’a yaptığı ziyarette ABD Başkanı Donald Trump’a da ilettiğini kaydetti.

Trump’ın Rusya’ya uygulanan yaptırımları gevşetmeyi veya kaldırmayı düşündüğünün hatırlatılması üzerine Merz, "Benim görüşüme göre, Rusya’ya yönelik yaptırımların gevşetilmesini düşünmek için bir neden yok. Yaptırımlar mı, dayanışma mı diye bir seçim yapmamız gerekirse, tutumumuz nettir. Biz Ukrayna’nın yanındayız ve gerekirse bu dönemi atlatmaya da hazırız. Ukrayna’ya yardım kesintiye uğramamalıdır" dedi.

Merz, bu tutumlarını sürdürerek Ukrayna’ya, Rusya’nın saldırı savaşını püskürtmesi ve çatışmayı mümkün olduğunca çabuk sona erdirmesi için yardım etmeye devam edeceklerini vurguladı.

NÜKLEER ENERJİ KONUSU

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Avrupa'nın geçmişte nükleer enerjiden uzaklaşmasının stratejik bir hata olduğu ifadelerine katıldığını vurgulayan Merz, "Ancak bunun Almanya için herhangi bir sonucu yok, çünkü önceki hükümetler nükleer enerjiden çıkma kararı almıştı. Bu karar geri alınamaz. Bunu üzücü buluyorum, ama durum böyle" diye konuştu.

Şu anda mevcut enerji politikalarını optimize etmeye odaklandıklarına işaret eden Merz, "Şebekeleri genişletmeliyiz. Sınır ötesi işbirliğine de ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.