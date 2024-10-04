Almanya 'İslamcılığı Önleme Görev Gücü' kurdu

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, radikalleşmeyi erken aşamada tespit etmek ve önlemek amacıyla "İslamcılığı Önleme Görev Gücü" isimli yeni bir grup kurduklarını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, "İslamcılığı Önleme Görev Gücü", özellikle gençlerin çevrim içi platformlarda maruz kaldığı radikalleşme süreçlerinin önlenmesine yoğunlaşacak.

İçişleri Bakanı Faeser, radikalleşmenin internet üzerinden hızla yayıldığını belirterek, "İnternette ve sohbetlerde radikalleşen genç failleri giderek daha fazla görüyoruz. Bu radikalleşme süreçlerini daha erken fark edip durdurmalıyız ve mümkünse daha fazla gencin en başından radikalleşmesini önlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

WhatsApp, Snapchat, Telegram ve TikTok gibi platformların İslamcı gruplar tarafından özellikle genç ve savunmasız kullanıcıları etkilemek için kullanıldığının altını çizen Faeser, görev gücünün önleme alanında önemli bir adım olduğunu belirtti.

Görev gücü, iki yıl sürecek çalışmalar kapsamında, her altı ayda bir İçişleri Bakanlığına yeni önlemler ve tavsiyeler sunarak radikalleşmeyi önleyici tedbirler geliştirmeyi hedefliyor.

NE OLMUŞTU?

Diğer yandan söz konusu görev gücü, Alman hükümetinin Solingen'deki saldırının ardından kararlaştırdığı güvenlik paketi kapsamında hayata geçirildi.

Hükümetin kabul ettiği paket, İslamcılıkla mücadelenin yanı sıra silah, iltica ve oturum yasalarında sertleşmeler öngörüyor.

Ağustos ayında Almanya'nın Solingen kentinde, kentin kuruluşunun 650'nci yıl dönümü şenliklerinde 26 yaşındaki İssa el H. isimli zanlı, rastgele insanları bıçaklayarak üç kişiyi öldürmüş, bazıları ağır olmak üzere sekiz kişiyi yaralamıştı.