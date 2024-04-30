Almanya, İspanya ve İtalya'dan 'vize başvurusu' hakkında açıklama

Almanya, İspanya ve İtalya'nın Ankara'daki misyonları, Türk vatandaşlarına yönelik vize politikalarında değişiklik olmadığını ve vize başvuruları almaya devam ettiklerini bildirdi.

Ankara'daki Almanya, İspanya ve İtalya Büyükelçilikleri, Türk vatandaşlarının vize başvuru işlemlerinin askıya alındığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden kaynaklar, son haftalarda vize politikasında bir değişiklik yapılmadığını, martta başlatılan başvuru sisteminin hala aktif olduğunu ifade etti.

Almanya misyonlarının aldığı vize başvuru sayısının verebileceği randevu miktarından daha fazla olduğunu kaydeden kaynaklar, "Bu nedenle belirli vizeler için daha fazla bekleme süresi var ancak Büyükelçilik ve Başkonsolosluk hâlâ vize başvurusu alıyor. Politikamızda bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden kamuoyuna yapılan açıklamada da Ankara, İstanbul ve İzmir'de martta başlatılan yeni randevu uygulamasının sürdüğü belirtildi.

Büyükelçiliğin X sosyal medya paylaşımında, bu sistemin tüm başvuru sahiplerine vize randevusu için kolayca kaydolma fırsatı sunduğu ifade edilerek çok fazla vize başvurusu olması nedeniyle dış temsilciliğe ve vize türüne bağlı olarak bekleme sürelerinin birkaç hafta ya da birkaç ay gibi farklılık gösterebildiği kaydedildi.

İSPANYA: VİZE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

İspanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu kaynakları da Türk vatandaşları için vize hizmetlerinin askıya alınmadığını aktararak Konsolosluğun her gün Türk vatandaşlarına vize verdiğini ve vermeye devam edeceğini söyledi.

Mayıs için tüm randevuların dolduğu ve bu nedenle yeni randevuların haziran için yakında açılacağı belirtildi.

İTALYA: VİZE BAŞVURULARININ KAPATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinden kaynaklarda da mayıs ayında diplomatik temsilciliklerinin vize talepleri üzerine çalışmalarına devam edeceğine işaret ederek vize başvurularının kapatılmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

Randevu verilmemesi gibi bir durum olmadığını; başvuru yapan kişilerin randevu kontenjanlarını neredeyse doldurduğunu aktaran kaynaklar, sistemin her zamanki gibi ilerlediğini vurguladı.

Kaynaklar, vize başvurularının kapatıldığını belirten haberlerde hata olduğunu ifade ederek randevuları ay bazlı açtıklarını dile getirdi.

Haziran ayı için randevuların yakında açılacağını bildiren kaynaklar, "Tamamen aynı süreç. Bu bahsettiklerimiz nedeniyle kapatma gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"VİZE BAŞVURULARI KAPATILDI HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre de bazı yayın organlarında yer alan "Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilmiş, "Temas edilen ilgili büyükelçilikler, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir" ifadesi kullanılmıştı.