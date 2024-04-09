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Almanya, İsrail'e silah ihracatının uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu

Ajans Haberleri
  • 09.04.2024 14:06
  • Giriş: 09.04.2024 14:06
  • Güncelleme: 09.04.2024 14:07
Kaynak: AA
Almanya, İsrail'e silah ihracatının uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) Nikaragua'nın, siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği" yönündeki iddialarını reddeden Almanya, silah ihracatının uluslararası hukuk kurallarına uygun yapıldığını öne sürdü.

Nikaragua'nın, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "soykırımı desteklediği" gerekçesiyle Almanya aleyhine UAD'de açtığı davanın ikinci günkü duruşmasında, Almanya hukuk heyeti savunma yaptı.

Almanya'yı temsil eden Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Direktörü Tania von Uslar-Gleichen, duruşmadaki sunumunda, İsrail'in güvenliğinin, Almanya'nın dış politikasının temelini teşkil ettiğini öne sürdü.

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