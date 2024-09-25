Almanya, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmanın tırmanmasından endişe duyuyor

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Scholz, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefonda görüştü.

Görüşmede Scholz, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmanın tırmanmasından duyduğu büyük endişeyi dile getirdi ve "bölgesel yangın" tehlikesinin altını çizdi.

Başbakan Mikati'ye Lübnan'daki çatışmalarla ilgisi olmayan sivillerin çektiği acılar ve ölümler dolayısıyla duyduğu üzüntüyü belirten Scholz, çatışmaya diplomatik çözüm bulunmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Scholz, Alman hükümetinin diplomatik çözümü desteklediğini, ateşkes için BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması amacıyla çaba sarf edilmesi ve bu bağlamda Hizbullah'ın İsrail ile olan sınır bölgesinden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Scholz, İran'ın da durumu yatıştırma sorumluluğu olduğunu ifade etti.