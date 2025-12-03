Almanya, İsrail yapımı hava savunma sistemi kullanacak

Alman hava kuvvetlerinin, İsrail yapımı Arrow 3 füze savunma sistemini kullanmaya başlayacağı açıklandı.

Alman ordusundan yapılan açıklamaya göre sistemin ilk unsurları olan radar, fırlatıcılar ve eğitimli personelin sınırlı ölçekte koruma operasyonlarına başlayabileceği anlamına geliyor.

DPA’nın haberine göre Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, “Artık ilk kez, uzun menzilli balistik füzelere karşı erken uyarı ve halkımızı ve altyapımızı koruma kabiliyetine sahibiz” dedi.

Sistemin, Almanya’ya ilk kez, Dünya atmosferi dışında gelen balistik füzeleri tespit etme ve önleme yeteneği kazandıracağı belirtildi.

Bakan Pistorius, “Avrupa’daki ortaklarımız arasında benzersiz olan bu stratejik yetenekle, Avrupa’nın kalbinde merkezi rolümüzü güvence altına alıyoruz” ifadelerini kullandı ve sistemi ortaklaşa geliştiren İsrail ve ABD’li ortaklara teşekkür etti.

Bakan ayrıca, sistemin sözleşmesinin sadece iki yıl önce imzalandığını da kaydetti.

Yunanistan'ın da İsrail ile üç hava savunma sistemi için 3 milyar avroluk bir anlaşma için görüştüğü basına yansımıştı.