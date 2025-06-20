Almanya, İsrail’deki 64 vatandaşını askeri nakliye uçaklarıyla tahliye etti

Almanya,, İsrail’’deki 64 vatandaşını askeri nakliye uçaklarıyla tahliye etti.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle Alman ordusu ile Dışişleri Bakanlığının bir grup Alman vatandaşını İsrail'den uçakla çıkardığı belirtildi.

Toplam 64 Alman vatandaşının, iki adet A400M askeri nakliye uçağıyla Almanya’ya dönüş yolunda olduğu ifade edilen açıklamada, bunun Federal Meclis’in onay vermesi gereken bir “askeri tahliye operasyonu olmadığı” aktarıldı.

Açıklamada, İsrail makamları ile yakın koordinasyon içinde kısa sürede organize edilen uçuşların öncelikle çocuklu ailelere ve diğer hassas durumdaki kişilere yönelik olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının son iki gün içinde, iki özel uçuşla toplam 345 kişinin Ürdün'ün başkenti Amman üzerinden Almanya’ya gelmesini sağladığı anımsatılan açıklamada, yarın da Amman’dan Almanya’ya bir özel uçuşun gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı.