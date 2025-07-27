Almanya kısa vadede Filistin’i tanımayı planlamıyor

Alman hükümeti, mevcut şartlar altında Filistin devletini tanımanın yanlış olacağını değerlendiriyor.



Hükümet sözcüsü Stefan Kornelius yaptığı açıklamada, Almanya'nın sadece müzakere yoluyla sağlanacak iki devletli çözümün kalıcı barış ve güvenlik getireceğine inandığını belirtti. Kornelius, “Filistin devletinin tanınması, iki devletli çözüm yolunda atılacak nihai adımlardan biri olarak görülmektedir” dedi.



Kornelius ayrıca, İsrail’in güvenliğinin Alman hükümeti için “üstün öneme” sahip olduğunu söyledi. Bu nedenle kısa vadede Filistin devletini tanıma gibi bir planlarının olmadığını vurguladı.

Hükümetin öncelikleri arasında Gazze’de ateşkes sağlanması, Hamas’ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas’ın silahsızlandırılması yer alıyor.

Kornelius, İsrail’e de çağrıda bulunarak, Gazze’deki “felaket boyutundaki insani durumun” acilen ve ciddi biçimde iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.



“İsrail, Batı Şeria’nın ilhakına yönelik hiçbir adım atmamalı” diyen Kornelius, kalıcı barış için Gazze’ye siyasi bir perspektifin sunulması gerektiğini ifade etti.



Kornelius, Almanya’nın Filistin devlet yapısının oluşturulmasına yönelik yardımlarına devam edeceğini açıkladı.



Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da Almanya’nın Gazze savaşının derhal durdurulması çağrısı yapan 28 ülkenin ortak bildirisini imzalamamasını savundu. “Kimse bizden İsrail’i yüzüstü bırakmamızı bekleyemez” diyen Wadephul, Hamas’ın hem rehineleri hem de Gazze halkını koz olarak kullandığını, bu oyunun boşa çıkması gerektiğini ifade etti.



Almanya’nın Arap ülkeleri arasında da saygı gördüğünü belirten Wadephul, “Birçok Arap meslektaşım Almanya’nın İsrail üzerinde etkisi olduğunu düşünüyor ve bu nedenle bizimle görüşüyor” dedi.

Almanya’daki özellikle Sosyal Demokrat Parti kanadından bazı siyasetçiler, İsrail’e yönelik silah ihracatının durdurulması ve AB ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınması yönünde taleplerini dile getirmişti.