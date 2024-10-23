Almanya, Kuzey Kore maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Almanya, Kuzey Koreli askerlerin Rusya'ya destek olmak amacıyla Ukrayna'ya gönderildiği iddialarının ardından Berlin'deki Kuzey Kore Büyükelçiliği maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, "Eğer Ukrayna'daki Kuzey Koreli askerlerle ilgili haberler doğruysa ve Kuzey Kore de Rusya'nın Ukrayna'daki saldırgan savaşına askerleriyle destek veriyorsa, bu ciddi ve uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore maslahatgüzarın göreve çağrıldığına işaret edilerek, "Kuzey Kore'nin Rusya'nın saldırganlık savaşını desteklemesi Almanya'nın güvenliği ve Avrupa barış düzeni için de doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.