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Almanya Milli Takımı için Nagelsmann iddiası

Alman basınına göre Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oluyor. Bild'de yer alan haberde, Almanya'nın, teknik direktörlük görevi için Julian Nagelsmann ile prensip anlaşmasına vardığı yazıldı.

Spor
  • 19.09.2023 13:29
  • Giriş: 19.09.2023 13:29
  • Güncelleme: 19.09.2023 13:40
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya Milli Takımı için Nagelsmann iddiası

Arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından Hansi Flick'in görevine son verilen Almanya Milli Takımı'nda yeni teknik direktör belli olmak üzere.

Bild'in haberine göre teknik direktörlük görevi için son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Julian Nagelsmann ile prensip anlaşmasına varıldı.

36 yaşındaki teknik direktör, daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'i çalıştırmıştı.

Hansi Flick, Almanya'nın Japonya'ya 4-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından görevinden alınmıştı.

Flick yönetiminde resmî ve özel toplam 23 maça çıkan Almanya Milli Takımı yalnızca 5 galibiyet aldı. 

Gürsel
Gürsel Köksal
Almanya’da Hansi Flick dönemi sona erdi
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