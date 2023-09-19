Almanya Milli Takımı için Nagelsmann iddiası

Alman basınına göre Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oluyor. Bild'de yer alan haberde, Almanya'nın, teknik direktörlük görevi için Julian Nagelsmann ile prensip anlaşmasına vardığı yazıldı.

Spor 19.09.2023 13:29 Giriş: 19.09.2023 13:29

Güncelleme: 19.09.2023 13:40 Kaynak: Haber Merkezi

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