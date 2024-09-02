Almanya Milli Takımı'nın yeni kaptanı belli oldu

Almanya Milli Takımı'nın yeni kaptanı Joshua Kimmich oldu. Milli takımın önceki kaptanları İlkay Gündoğan ve Manuel Neuer milli takımı, Toni Kroos ise futbolu bırakmıştı.

Milli takımın yeni dönemine dair açıklamalarda bulunan teknik direktör Julian Nagelsmann, takım kaptanlığına Bayern Münih'in 29 yaşındaki yıldız oyuncusu Kimmich'in getirildiğini duyurdu. Kimmich milli takım ile 91 kez sahaya çıktı.

Takımın ikinci ve üçüncü kaptanları ise Real Madrid'in yıldız savunma oyuncusu Antonio Rüdiger ve Arsenal'in hücum oyuncusu Kai Havertz oldu.

Nagelsmann ayrıca takımın birinci kalecisinin Marc-Andre ter Stegen olduğunu söyledi. Barcelona'nın 32 yaşındaki Alman file bekçisi, milli takım ile 40 maça çıktı.