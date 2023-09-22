Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann oldu.

Arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından görevine son verilen Hansi Flick'in yerine Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğüne Julian Nagelsmann getirildi.

36 yaşındaki teknik direktör, daha önce Hoffenheim, Leipzig ve son olarak Bayern Münih'i çalıştırmıştı.

Hansi Flick, Almanya'nın Japonya'ya 4-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından görevinden alınmıştı.

Flick yönetiminde resmî ve özel toplam 23 maça çıkan Almanya Milli Takımı yalnızca 5 galibiyet aldı.