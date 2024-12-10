Almanya, Nazilerin İtalya'daki katliamından dolayı tazminat ödeyecek

İtalya'da bir mahkeme, Almanya'nın, Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya'nın Pietransieri köyünde gerçekleşen katliamda öldürülenlerin yakınlarına 4 milyon euro daha tazminat ödemesine hükmetti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, L'Aquila'daki temyiz mahkemesi, söz konusu katliamla ilgili daha önce tazminat ödenecek kişiler arasına alınmayanların yaptığı itiraz başvurusunu dün karara bağladı.

Mahkeme, Almanya'nın söz konusu katliamda yakınlarını kaybeden 30 kişiye daha Almanya'nın 4 milyon euro tazminat ödemesine hükmetti.

Daha önce verilen kararda açıklanan tazminatla, toplam ödenecek miktar 15 milyon euroya ulaşacak.

Tazminatın, Avrupa Birliği'nden (AB) temin edilen Kovid-19 sonrası toparlanma fonunda yer alan "Nazi suçları" için ayrılan kısmından İtalya'ya gelecek aylarda Almanya tarafından ödeneceği basına yansıdı.

L'Aquila kenti yakınlarındaki Pietransieri'deki Limmari ormanında, 21 Kasım 1943'te, yerel halkın İtalyan direnişçileri desteklediği şüphesiyle Naziler tarafından katliam gerçekleştirmişti. Katliamda, silahsız 128 sivil yaşamını yitirmişti. Ölenlerin 60'ı kadın, 34'ü 10 yaşından küçük çocuk ve çok sayıda yaşlı olduğu belirtilmişti.