Almanya'nın Aachen kentinde Filistin'e dayanışma mitingi düzenlendi

Almanya'nın Aachen kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen mitinge Türklerin yanı sıra Almanlar da destek verdi.

Almanya'nın Aachen kentinde soğuk havaya rağmen Aachen ana tren istasyonu yakınlarında toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları, üzerinde çeşitli sloganların yer aldığı dövizler ve öldürülen bebeklerin temsili maketlerini taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Meydanda kurulan sahnede yapılan konuşmalarda İsrail hükümetinin Filistin halkına uyguladığı zulüm anlatıldı ve bu zulme sessiz kalıp İsrail'i destekleyen Batılı ülkeler eleştirildi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı mitinge Filistinlilerin yanı sıra Türkler, Almanlar ve diğer milletlerden insanlar da destek verdi.