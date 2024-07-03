Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Milli Takımda oynayan Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti yapması nedeniyle UEFA'nın soruşturma başlatması ve Almanya İçişleri Bakanı Faeser'in Demiral'ı eleştirmesinin ardından Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Milli Takımda forma giyen Merih Demiral'ın dün oynanan Avusturya maçında gol sevinci sırasında 'bozkurt' işareti yapması nedeniyle UEFA'nın soruşturma başlatması ve Almanya İçişleri Bakanı Faeser'in Demiral'ı eleştirmesinin ardından Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığına göre Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla UEFA'dan Demiral'a yaptırım talebinde bulunmasına ilişkin Büyükelçi Jürgen Schulz'den izahat istenecek.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcu Merih Demiral'ın, dün akşam Avusturya ile oynanan maçta attığı ikinci golün ardından 'bozkurt' işareti yaparak sevinmesinin ardından UEFA Demiral hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Demiral'ın gol sevincine tepki göstererek, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" demiş ve UEFA'nın olayı araştırmasını istediklerini ifade etmişti.