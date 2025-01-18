Almanya'nın doğusunda halkın yarısı demokrasiye güvenmiyor

BERLİN

Almanya'da demokrasinin işleyişine güvenmeyen vatandaşların oranı dikkat çekti.

Jena ve Halle-Wittenberg Üniversiteleri ile Mannheim'daki Leibniz Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yaptığı "Almanya Monitörü" çalışmasına göre halkın yüzde 40'ı demokrasinin işleyişinden memnun değil. Özellikle ülkenin doğusunda memnuniyetsizlerin oranı yüzde 53'e kadar yükselirken batıda yüzde 36 seviyesinde ölçüldü. .

DW Türkçe'nin haberinde araştırmaya katılanların yüzde 98'inin demokrasi fikrini genel olarak desteklediği ifade edildi. Araştırma demokrasinin uygulanmasına yönelik güven eksikliğini ise net bir biçimde öne çıkardı.

KENDİLERİNİ DIŞLANMIŞ HİSSEDİYORLAR

Federal Hükümetin Almanya'nın doğusundaki Sorumlusu Carsten Schneider, söz konusu memnuniyetsizliğin kökeninde Almanya'nın doğusundaki halkın, Almanya'nın birleştiği 1990'lardan beri yaşadığı dışlanmışlık ve yeterince temsil edilmemesi hissinin yattığını ifade etti. SPD'li politikacı, "Doğudaki Almanların yönetici pozisyonlarında daha fazla yer alması gerektiğini belirterek yapısal olarak zayıf bölgelerde memnuniyetsizliğin daha yüksek olduğuna da dikkat çekti.

Araştırma sonucuna göre Almanya'da halk, temel demokratik haklara sahip olduğu konusunda büyük ölçüde hemfikir. Araştırmaya katılanların yüzde 95'i kadın ve erkek eşitliğinin işlediğini düşünürken, yüzde 89'u farklı dinlerin barış içinde bir arada yaşayabilmesini önemli bulduğunu belirtti. Ancak göç ve iklim krizi gibi konularda toplum daha bölünmüş durumda. Katılımcıların yüzde 56'sı göçü bir fırsat olarak görürken, yüzde 57'si iklim sıfır hedefini benimsediğini ifade etti.

Kapsamlı çalışma, Nisan ve Mayıs 2024'te yaklaşık 4 bin kişiyle yapılan telefon görüşmeleriyle yapıldı