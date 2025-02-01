Almanya'nın eski cumhurbaşkanı Horst Köhler hayatını kaybetti

Almanya'da 2004-2010 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak göreve yapan Horst Köhler, 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ağır hasta olan Köhler'in bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Zeit gazetesinin haberine göre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, eski cumhurbaşkanının eşi Eva Luise Köhler'e gönderdiği taziye mesajında, Horst Köhler'in Almanya için bir 'şans' olduğunu, Almanya'nın Köhler gibi bir cumhurbaşkanları olduğu için 'derinden müteşekkir' olabileceğini, Köhler'in ülkesine 'çok şey' kattığını belirtti.

İSTİFA ETMİŞTİ

Horst Köhler, 23 Mayıs 2004 tarihinde Almanya'nın dokuzuncu cumhurbaşkanı seçilmiş, beş yıl sonra yapılan seçim sonrasında da cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmüştü. Köhler, 31 Mart 2010'da görevinden istifa etmişti.