Almanya'nın EURO 2024 kadrosunda değişiklik

Alman futbolcu Aleksandar Pavlovic, bademcik iltihabı nedeniyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı. Kadroya Pavlovic'in yerine Emre Can dahil edildi.

Almanya Milli Takımı'nda 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda değişikliğe gidildi.

Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Pavlovic'in yerine Borussia Dortmund'un oyuncusu Emre Can'ı kadroya davet etti.

Nagelsmann, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadromuzda bir defansif orta saha oyuncusu daha düşünüyorduk ve bu nedenle Emre Can'ı çağırmaya karar verdik. Tecrübeli ve baskıyla nasıl başa çıkacağını bilen bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 43 kez milli takım formasını giydi.