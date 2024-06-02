Almanya'nın güneyindeki selde kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye eri öldü
Kaynak: AA
Almanya'nın güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı selde kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye eri hayatını kaybetti.
Yerel yetkililer, Pfaffenhofen an der Ilm'de meydana gelen sel nedeniyle başlatılan kurtarma operasyonu sırasında lastik botu alabora olan 3 itfaiyeciden birinin yaşamını yitirdiğini, ikisinin kurtarıldığını açıkladı.
Pfaffenhofen an der Ilm'deki iki baraj duvarlarının patlaması sonucu yaklaşık 85 bin kişinin büyük sıkıntı yaşadığı belirtildi.
Barajların onarımının mümkün olmaması sebebiyle bölgedeki çok sayıda kişi, evlerinden tahliye edilerek güvenli alanlara gönderildi.
Bölgede elektrik kesintilerinin yaşanabileceği, yaklaşık 50 bin kişinin etkilenebileceği öngörülüyor.