Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda grev nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi

BERLİN (AA) - Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından başlatılan grev sebebiyle tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi.

Havalimanı Sözcüsü Katja Bromm, Alman medyasına yaptığı açıklamada, tüm seferlerin iptal edildiğini, gün boyunca uçakların kalkış ve iniş gerçekleştirmeyeceğini belirtti.

Bromm, Ver.di'nin grevi nedeniyle halkın dehşete düştüğünü kaydederek "Sendika, Hamburg'un bahar tatilinin hemen başında haber vermeksizin havalimanını kapatıyor. Ver.di, bunu yaparak her şeyden önce insanlara zarar veriyor. 40 binden fazla yolcunun yer alacağı 280 uçuş planlanmıştı." dedi.

Bromm, grevin yarın da sürecek olması nedeniyle yolculara hava yolu şirketleriyle iletişim halinde bulunmalarını tavsiye etti.

Hamburg'daki okulların bahar tatilinde olması ve sendikanın daha önce bildirmeden greve gitmesi, uçuş planları bulunan yolcuları zor durumda bıraktı.

Almanya'da 13 büyük havalimanında çalışan işçilerin, 10 Mart'ta 24 saatlik greve gidecekleri daha önce açıklanmıştı.

Sendika, yer hizmetleri çalışanlarının ücretlerinde yüzde 8'lik artış, ayda en az 350 avroluk ek ödenek ve 3 gün ilave izin talep ediyor.

İşverenler, bu talepleri finanse edilemez olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

Müzakerelerin 14-16 Mart'ta Potsdam şehrinde yapılması bekleniyor.