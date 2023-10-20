Almanya'nın İsrail'e yaptığı askeri destek teklifi yanıt bulmadı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İsrail'e destek teklifinde bulunduklarını ancak İsrail'in kapsamlı askeri destek istediğine dair bir mesaj almadıklarını söyledi.

Handelsblatt gazetesine röportaj veren Pistorius, son 30 yıldır "artık savaş olmaz" diye düşündüklerini ancak bugün gelinen noktada, dünyada artan çatışmaların endişe verici olduğunu belirtti.

"Almanya silah teslimatı konusunda hem Ukrayna'yı hem de İsrail'i destekleyebilir mi, yoksa bu bizim için çok mu fazla olur?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Pistorius, "İki ülke arasında silah konusunda bir rekabet görmüyorum. Ukrayna ve İsrail çok farklı rakiplerle ve dolayısıyla farklı askeri ihtiyaçlarla karşı karşıya. İsrail çok iyi donanıma sahip. Şansölye Olaf Scholz, (İsrail) Başbakan (Binyamin) Netanyahu ile görüşüyor ve ben de Savunma Bakanı (Yoav) Gallant ile görüşüyorum." dedi.

Pistorius, "Almanya İsrail'e silah sevkiyatına mı hazırlanıyor?" şeklindeki soruya ise, "İsrail'e destek teklifinde bulunduk. Şu ana kadar İsrail'in kapsamlı askeri destek istediğine dair bir işaret yok." şeklinde yanıt verdi.