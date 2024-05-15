Almanya'nın Kazakistan'a yatırımı geçen yıl rekor seviyeye ulaştı

Almanya'nın Kazakistan'a yatırımı 2023'te yüzde 64 artarak 770 milyon dolarla rekor kırdı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana'da temaslarda bulunan Alman Ekonomisi Doğu Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Katrina Klass-Mühlhauser'i kabul etti.

Görüşmede, taraflar iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik konuları masaya yatırdı.

Tokayev, Kazakistan'ın Avrupa Birliği'ndeki stratejik ortağı Almanya'nın ülkesinde yatırımını genişletmek istediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, geçen yıl Kazakistan'daki doğrudan Alman yatırımının yüzde 64 artarak 770 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaştığını vurguladı.

Görüşmede, taraflar, tarım sektöründeki işbirliğini de ele aldı.