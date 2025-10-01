Almanya'nın Münih kentinde patlama

Almanya’nın Münih kentinde işlek caddelerden biri olan Lerchenauer Strasse’de patlama meydana geldi.

Reuters’ın aktardığına göre; olayın ardından polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi, geniş bir alan güvenlik kordonuna alındı.

Münih polisi yaptığı açıklamada, patlamanın ardından halka yönelik bir tehlike bulunmadığını duyurdu.

Yolun önemli bir bölümünün trafiğe kapatıldığı belirtilirken, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Olay yerindeki duruma dair ayrıntılar paylaşılmazken, görgü tanıklarının patlama sesi duyduğunu aktardığı bildirildi.

Alman Bild gazetesi ise bölgede silah sesleri de duyulduğunu ve bir kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Ancak bu iddia yetkililer tarafından doğrulanmadı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve gelişmelere ilişkin bilgilendirme yapılacağını açıkladı.