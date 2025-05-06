Almanya'nın yeni başbakanı, Meclis'teki ikinci tur oylamada belli oldu

Almanya'da parlamento genel kurulu yeni başbakanı seçmek için toplandı. İkinci tur oylamada 325 oy alan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Friedrich Merz, Almanya'nın yeni başbakanı oldu.

İkinci tur oylamada ilk turda olduğu gibi 316 oya ihtiyaç duyan Merz, 325 'evet' oyu ile resmen başbakan oldu.

Koalisyon partileri CDU ve SPD'nin toplam 328 sandalyesi bulunuyor. İlk tura göre Merz lehine 15 milletvekili daha 'evet' oyu kullandı. 289 kişi Merz'in başbakanlığını onaylamazken 1 kişi çekimser kaldı, 3 geçersiz oy kullanıldı.

İLK TURDA 18 FİRE

Koalisyondaki CDU ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) toplam 328 oyu olmasına rağmen Merz ilk turda 310 oy aldı, Merz'in başbakanlığının parlamento tarafından onaylanması için 316 oy alması gerekiyordu.

Birinci turda oylamaya katılan 307 milletvekili Merz'in başbakanlığına 'hayır' oyu kullanırken 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy ise geçersiz sayılmıştı.

Merz'in ilk turda seçilemediğinin açıklanmasının ardından, Meclis Başkanı Klöckner oturuma ara vermişti.​​​​​​​

İlk tur seçimlerinin ardından Merz kurmaylarıyla bir araya geldi. Diğer siyasi partiler de kendi gruplarıyla toplantıya geçti. İkinci turun ne zaman yapılacağı bir süre belirsiz kalsa da Merz'in yurt dışı ziyaretleri nedeniyle ekibi, ikinci tur oylamanın bugün ilerleyen saatlerden yapılmasını talep etti. İkinci tur oylama saat 16.45 civarında başladı.

"İMAJ KAYBI"

Öte yandan bu sonuç, modern Alman tarihinde bir başbakan adayının ilk turda başarısız olduğu ilk seçim olarak kayıtlara geçti. Analistler ve yorumcular, bunun 69 yaşındaki Merz için büyük bir imaj ve repütasyon kaybı olduğunu vurgularken CDU'nun ikinci turun bugün yapılmasına yönelik ısrarının amacının bu imajı düzeltmek olduğunu belirtiyorlar.

23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 28,6 oyla birinci olmuştu.