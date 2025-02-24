Almanya'nın yeni başbakanı olması beklenen Friedrich Merz kimdir?

Almanya'da dün gerçeleşen seçimlerden birinci parti olarak çıkan CDU/CSU ittifakının lideri Friedrich Merz’in kısa süre içinde başbakan olması bekleniyor. Siyasi kariyeri keskin iniş ve çıkışlara sahip olan Merz, daha önce bakanlık veya belediye başkanlığı gibi görevlerde bulunmadı.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, dün yapılan seçimlerden yüzde 28,6 oy alarak lider çıktı. CDU/CSU bu sonuçla Meclis'te 208 sandalye kazandı.

'AVRUPA'NIN GÜÇLENDİRİLMESİ' MESAJI

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından açıklama yapan Merz, 'Avrupa'nın güçlendirilmesi' mesajı vererek şunları söyledi:

"Hızlı şekilde hareket etme kabiliyetimizi yeniden kazanmamız gerek. Böylece ülkede doğru olanı yapabileceğimizi, Avrupa'da bir kez daha var olabileceğimizi göstereceğiz. Dünya da Almanya'nın yeniden güvenilir şekilde yönetildiğini görebilecek."

UZUN YILLAR MERKEL'İN GÖLGESİNDE KALDI

Yeni başbakan olması beklenen Merz, aslında uzun yıllar ismi Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile özdeşleşen Angela Merkel'in gölgesinde kaldı.

Siyasete lise yıllarında başlayan Merz, 1989'da Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili oldu. 1994'te Federal Meclis'e giren Merz, 2009'a kadar vekillik görevini sürdürdü. Bu dönemde birkaç kez parti liderliğine oynayan Merz, parti içinde beklediği desteği bulamadı ve 2009'da aktif siyasete ara verdi.

2022'DE PARTİ LİDERİ OLDU

9 yıl avukatlık yapan Merz, Angela Merkel'in 2018'de son kez aday olacağını açıklamasının ardından tekrar siyasete döndü. Merz, 2022'de CDU'nun genel başkanı seçildi. Üç yıl sonra ise Avrupa'nın en büyük ekonomisinin başına geçmek için gün sayıyor.

Geride kalan 3 yılda Merkel'in özellikle göç politikasını eleştiren Merz, daha sıkı göç politikaları uygulanması ve 'Alman kültürünün' göçmenler için belirleyici kültürel özellik olması gerektiğini savundu.

Seçim kampanyası döneminde faşist parti AfD ile koalisyon kurmak istemediğini vurgulayan Merz'in göç politikasının sertleştirilmesini öngören bir yasa için geçtiğimiz ay AfD ile işbirliğine gitmesi tepki çekti.

TÜRKİYE HAKKINDAKİ SÖYLEMLERİ

Merz'in Türkiye hakkındaki açıklamaları Merkel ile benzer çizgide. Türkiye ile yakın siyasi ve ekonomik ilişkilerden yana olduğunu belirten Merz, Türkiye'nin AB üyeliğine ise sıcak bakmıyor.

Merz, göç konusunda da Türkiye ile işbirliğine açık olduğunu ifade ediyor. Göç politikasında daha katı bir politikaya geçeceğinin sinyallerini veren Merz'in Türkiye ile özellikle ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendirmesi bekleniyor.