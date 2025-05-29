Almanya Passau'da tren ile TIR çarpıştı: En az 10 yaralı



Haber: İlhan Baba

(PASSAU)- Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Passau ilçesinde meydana gelen yük treniyle bir TIR'ın çarpışması sonucu üçü ağır en az 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza, Pocking yakınlarındaki Kühnham adlı yerleşim birimi yakınlarında, hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışıklı uyarı sistemi bulunan ancak bariyerle donatılmamış geçitte bir yük treni ile içecek yüklü bir TIR çarpıştı. Çarpışma sırasında tren TIR’ı sürükleyerek raydan çıktı. TIR’ın 40 yaşındaki sürücüsü araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Trende bulunan 15 kişiden ikisi tren personeli olmak üzere üçü ağır 9’u yaralandı.

Demiryolu hattı kapalı, kurtarma çalışmaları sürüyor

Kazanın ardından Pocking ile Pfarrkirchen arasındaki demiryolu hattı trafiğe kapatıldı. TIR, perşembe gecesi raylardan kaldırılırken, raydan çıkan trenin cuma günü vinç yardımıyla kaldırılması planlanıyor. Kazanın ne zaman tamamen bertaraf edileceği henüz bilinmiyor. Bu süre zarfında Passau yönünden gelen trenler Pocking’te, Mühldorf yönünden gelenler ise Pfarrkirchen’de son bulacak. Yetkililer, otobüsle alternatif ulaşım sağlandığını duyurdu.

Tehlikeli geçitler gündemde

Kaza sonrası gözler tekrar bölgedeki hemzemin geçitlere çevrildi. Rottalbahn hattında, özellikle Passau ile Eggenfelden arasında toplam 105 hemzemin geçit bulunuyor; bunların sadece üçte biri bariyer veya ışıkla korunuyor. Geri kalan geçitlerde sadece uyarı tabelası (Andreaskreuz) yer alıyor. Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olay yerinde görevli uzman bir bilirkişi tarafından inceleniyor. İlk tahminlere göre meydana gelen maddi hasar yaklaşık 2 milyon euro.

Almanya Demiryolları (DB) tarafından yapılan açıklamada, "Düşüncelerimiz yaralılarla birlikte, hepsine acil şifalar diliyoruz" denildi. DB, olay yerine kriz yönetimi ekipleri göndererek kurtarma çalışmalarına destek sağladı.