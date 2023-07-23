Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Irak ziyaretini güvenlik endişesiyle erteledi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un yarın Irak'a yapacağı ziyaretin güvenlik endişeleri sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

Alman medyasının Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberlerde, İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğine yönelik şiddetin ardından Bakan'ın korunmasından sorumlu Federal Kriminal Dairesinin ziyaretin ertelenmesini tavsiye ettiği, Bakanlığın da buna uyduğu kaydedildi.

Bağdat'taki protestolar ve durumun daha da kötüleşmesinin göz ardı edilemeyeceği, Bağdat'taki Alman misyonu personelini de korumak için erteleme yönünde karar alındığı belirtildi.