Almanya Schwarzenbach'ta Hristiyan Birlik Parti'nin adayı DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt

Almanya'da 8 Mart 2026’da yapılacak yerel seçimler öncesinde Bavyera siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), Schwarzenbach an der Saale’de belediye başkan adayını açıkladı. Parti, yaklaşık 7 bin nüfuslu kentin en üst idari makamı için Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Uğur Cankurt’u aday gösterdi.

CSU Schwarzenbach teşkilatı, aday belirleme sürecinde yalnızca idari yeterliliği değil, toplumsal karşılığı, güvenilirliği ve uzun vadeli vizyonu da dikkate aldı. Parti yetkilileri, yürütülen istişareler sonucunda bu kriterleri en güçlü şekilde karşılayan kişinin Uğur Cankurt olduğunu belirtti. Cankurt’un toplumla kurduğu güçlü bağlar ve istikrarlı duruşu, karar sürecinde belirleyici oldu.

1 Eylül 1984’te Marktredwitz’te doğan Uğur Cankurt, Türkiye’nin Samsun ilinden Almanya’ya göç eden ailesiyle Thiersheim’de büyüdü. Schwarzenbach bölgesinde Edeka-Markt’ın işletmesini devralan Cankurt, 24 yaşında Almanya’nın en genç Edeka yöneticisi olarak dikkatleri üzerine çekti. Cankurt, işletmesinde yaklaşık 50 kişiye istihdam ve eğitim olanağı sağlıyor.

Genç yaşlardan itibaren sivil toplum çalışmalarında aktif olan Cankurt, Thiersheim Gönüllü İtfaiyesi’nde görev aldı, ardından Martinlamitz Camisi yönetim kuruluna girdi. Cankurt, daha sonra DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Bölge Başkanlığı görevine getirildi. Cankurt'un hem yerel toplum hem de göçmen kökenli vatandaşlar nezdinde güçlü bir karşılığa sahip olduğu belirtiliyor.

CANKURTTAN: SEÇİLİRSEM BANA GÖSTERİLEN GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM

Adaylığıyla ilgili konuşan Cankurt, siyaseti makam yarışı olarak görmediğini vurgulayarak, “Bugüne kadar unvan ve pozisyon peşinde koşmadım. Güven, şeffaflık ve ortak akılla hareket etmeyi temel ilke edindim. İnsanların gönlünü kazanmak benim felsefemdir. Seçilirsem bana gösterilen güveni boşa çıkarmayacağım” dedi.

Cankurt, adaylık kararında ailesinin, çalışma arkadaşlarının ve CSU teşkilatının kendisine duyduğu güvenin belirleyici olduğunu söyledi, seçim sürecinde tüm toplum kesimleriyle doğrudan temas kuracağını da sözlerine ekledi.