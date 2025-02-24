Almanya seçimlerinin etkisi: Euro son bir ayın en yüksek seviyesinde

Almanya’da muhafazakarların seçimleri kazanmasının ardından euro son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Euro, Asya seansında doların da zayıflamasıyla 1,05245 dolara kadar yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa borsaları da istikrar kazanırken, EUROSTOXX 50 vadeli işlemleri yüzde 0,46 yükseldi, Almanya'nın DAX vadeli işlemleri ise yüzde 1,12’lik güçlü bir artış kaydetti. Almanya'nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi hafifçe geriledi.

CDU/CSU İLK SIRADA

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin sandık çıkış anketi ve ilk sonuçlara dayalı olarak yayınladığı verilerine göre CDU/CSU genel seçimlerde oyların yüzde 28,6'sını alarak birinci sırada bulunuyor. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ilk sırada yer alırken aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 10 puan artırarak yüzde 20,4 ile ikinci sırada bulunuyor.

SPD ise yüzde 16,3'lük oy oranıyla ile üçüncü sırada bulunuyor.

EURO VE BORSALAR YÜKSELİŞTE

CNBC-e'nin haberine göre, euro, Asya seansında doların da zayıflamasıyla 1,05245 dolara kadar yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa borsaları da istikrar kazanırken, EUROSTOXX 50 vadeli işlemleri yüzde 0,46 yükseldi, Almanya'nın DAX vadeli işlemleri ise yüzde 1,12’lik güçlü bir artış kaydetti. Almanya'nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi hafifçe geriledi.

MALİ REFORMLAR GÜNDEMDE

Analistler, muhafazakar Hristiyan Demokratlar’ın kırılgan ekonomiyi toparlamak için koalisyon hükümetini ne kadar hızlı kurabileceğine odaklanmış durumda.

Pictet Wealth Management Makroekonomi Araştırmaları Başkanı Frederik Ducrozet, "Piyasalar için en dostane koalisyonlar hala teorik olarak mümkün. Büyük Koalisyon veya CDU, SPD ve Yeşiller'den oluşan Kenya Koalisyonu gibi seçenekler masada" dedi.

Analistler, mali reformlara karşı çıkan AfD’nin beklenenden daha yüksek bir oy oranına ulaşmamasının da piyasalar açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Piyasaların en büyük merakı, Almanya’nın 'borç freni' olarak bilinen ve bütçe açığını gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 0,35'iyle sınırlayan kuralı reforme edip etmeyeceği yönünde.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2024’te ikinci yıl üst üste daralma yaşadı. Eleştirmenler, yıllardır süren düşük yatırımlardan borç frenini sorumlu tutuyor.

Şu an için yatırımcılar bu reform için sınırlı bir alan olduğunu düşünse de, Avrupa genelinde savunma harcamalarının artırılması yönündeki baskıların artması nedeniyle kamu harcamalarının yükselmesine dair beklentiler güçleniyor.